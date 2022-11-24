YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi değişecek mi? Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!

ÖSYM, YKS oturumlarının ne zaman tamamlanacağını açıkladı. YKS tarihlerinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihleriyle çakışması durumunda, YKS tarihinin değişip değişmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konuyla alakalı açıklama, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi değişecek mi? İşte merak edilenler...
ÖSYM, YKS'nin 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran 2023'de gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır."
Detayların ilerleyen zamanlarda belli olması bekleniyor.