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YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi değişecek mi? Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!

24.11.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS oturumlarının ne zaman gerçekleştirileceği ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Bakanlığı) tarafından açıklandı. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak olan YKS hakkında detaylar araştırılıyor. Peki YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi değişecek mi? Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin önemli açıklama yaptı. İşte detaylar...

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi değişecek mi? Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!

ÖSYM, YKS oturumlarının ne zaman tamamlanacağını açıkladı. YKS tarihlerinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihleriyle çakışması durumunda, YKS tarihinin değişip değişmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konuyla alakalı açıklama, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi değişecek mi? İşte merak edilenler...

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi değişecek mi? Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS'nin 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi değişecek mi? Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran 2023'de gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır."

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi değişecek mi? Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!

Detayların ilerleyen zamanlarda belli olması bekleniyor.

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