YKS öncesi öğrencilere sınav tüyoları

Gençlerin katılacağı sınavlar için geri sayım başladı. Liseye Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Çoğu öğrenci bu son virajı fırsat olarak da görebilir, her şey için çok geç de diyebilir. Doğru planlandığında oldukça verimli geçirilebilecek bir zaman dilimine girildi. Bu süreçte yapılması gerekenin panik duygusunu rafa kaldırıp harekete geçmek olduğunu söyleyen Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan sınav için son düzlükte yapılması gerekenleri anlatıp, sınava gireceklere önerilerde bulundu.

Plan yapmak sadece dersler için değil tüm hayat boyunca her iş için geçerli bir prensip olduğuna dikkat çeken Dr.Özcan Mercan, “Hayatımız boyunca mutlu bir yaşam ve başarılı bir iş hayatı için plan yapmak alışkanlık haline gelmelidir. Plan yapmak bize zamanı doğru kullanma imkanı sunar. Sınava ne kadar süre kalırsa kalsın her zaman plan ve buna bağlı bir program çerçevesinde çalışmak gerekir. Sınava gününe kadar uzmanla yapılan bir plan dahilinde ilerlemek başarının anahtarı olacaktır” dedi.