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YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? YKS puanı ve sıralama nasıl hesaplanacak? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

06.07.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları ile ilgili yapılan internette yapılan araştırmalar Temmuz ayının gelmesi ile birlikte hız kazandı. 17 Haziran'da yapılan TYT ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler, ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere YKS sonuçları tarihi ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli oldu mu? İşte sonuc.osym.gov.tr ekranı...

YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? YKS puanı ve sıralama nasıl hesaplanacak? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu olurken birçok vatandaş ÖSYM tarafından yayımlanan bilgileri incelemeye başladı. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. İşte TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları ekranı...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

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YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS PUANI VE SIRALAMA NASIL HASAPLANIR? ÖSYM AÇIKLADI

-Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

-Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

-Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

-Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

-TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

  • A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

  • AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

  • A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlaradönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

-Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefealanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercihleri için henüz açıklama yapılmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 12:00 ile 15:00 arasında yayımlanması bekleniyor.

YKS tercihleri için tarihler de sonuçların ardından belli olacak.

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YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihleri için adayların 24 hakkı bulunuyor.

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