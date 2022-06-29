YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından duyuruldu. Tercihler için ise öncellikle sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
YKS tercihlerinin başlayacağı tarih ile ilgili henüz ÖSYM'den açıklama gelmedi.
YKS tercihleri için öncellikle sonuçların açıklanması bekleniyor.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi.
18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.
Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:
"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf
Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf
Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf
İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf
Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "