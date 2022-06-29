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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

29.06.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, 18 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen TYT ile 19 Haziran Pazar günü tamamlanan AYT ve YDT oturumları sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları da arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İşte YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından duyuruldu. Tercihler için ise öncellikle sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercihlerinin başlayacağı tarih ile ilgili henüz ÖSYM'den açıklama gelmedi.

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YKS tercihleri için öncellikle sonuçların açıklanması bekleniyor.

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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

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İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi.

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18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

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YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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