EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi

YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi

12.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, üniversite hayali kuran binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. 18-19 Haziran tarihlerinde girdikleri YKS sınavlarının ardından TYT, AYT ve YDT sonuçlarını bekleyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini yapacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte 2022 YKS sonuçları için ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde tamamlanan YKS sınavlarıyla birlikte, sınava katılım sağlayan binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren öğrenciler, 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgusunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta için YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri başladı mı?
KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks yks sınav sonuçları yks sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verdi

Öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.