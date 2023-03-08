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YKS TARİHİ AÇIKLANDI! 2023 YKS ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu...

08.03.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden tarafından yapıldı. Duyuruda, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) hakkında detaylara yer verildi. Başvuru süreci bugün saat 12.00 itibarıyla başladı. Peki, YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2023 YKS başvuru kılavuzu...

YKS TARİHİ AÇIKLANDI! 2023 YKS ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu...

ÖSYM'den YKS için son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. YKS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Haziran ayında gerçekleştirilecek olan YKS için başvurular 8-23 Mart tarihleri arasında alınacak.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

YKS 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır."

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YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

YKS için başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS için başvurular saat 12.00 itibarıyla başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır."

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2023 YKS KILAVUZU

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu için tıklayınız

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