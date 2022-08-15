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YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

15.08.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları üniversite sınavına giren adaylar tarafından merak konusu oldu. YKS tercih sürecinin sona ermesi sonrası YKS tercih sonuçları için bekleme sürecine geçilmişti. Üniversite tercih sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Birçok kişi YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin internet adresini ziyaret ediyor. Peki YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından çok sayıda aday aldıkları puanlarla tercihlerini yaptı. ÖSYM'den üniversite tercih sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Peki "YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?" 2022 ÖSYM ile YKS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile görüntüleyebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte YKS tercih sonucu sorgulama ekranı:

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

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2022 YKS tercih sonuçları açıklandı! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!
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