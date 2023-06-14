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YKS'YE GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER: YKS’ye girişte hangi belgeler isteniyor? Küpe, yüzük, para ve su yasak mı? ÖSYM açıkladı!

14.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'ye girerken adayların yanlarında bulunması gerekenler ile yasak olan eşyalar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haziran ayının üçüncü haftasının gelmesi ile birlikte hayalini kurdukları üniversitede istedikleri bölümü okumak isteyen öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak YKS sınavına girecek olan kişiler ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları inceliyorlar. Peki, YKS’ye girişte hangi belgeler isteniyor?

YKS'YE GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER: YKS’ye girişte hangi belgeler isteniyor? Küpe, yüzük, para ve su yasak mı? ÖSYM açıkladı!

YKS’ye girişte hangi belgeler istendiği ile yasak olan eşyalar üniversite sınavına girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 17 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu ise 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. AYT saat 10.15'te, YDT ise 15.45'te başlayacak. Birçok kişi "2023 YKS’ye girişte hangi belgeler isteniyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS'ye girerken adayların yanlarında bulunması gerekenler...

YKS SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

YKS sınavına girecek olan kişilerin yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, kağıt para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecek.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR

YKS sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilir.

Fakat kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya getirilmemelidir.

İşte sınav binalarında hiçbir şey emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar:

  • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

  • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

  • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

  • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

  • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

  • Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, konuya ilişkin kısmı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir)

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

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