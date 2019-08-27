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Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

Meksika’da 6. kattaki evinin balkon korkuluklarında bir yoga hareketini yapmaya çalışan 23 yaşındaki kadın, 24 metre yüksekten yere çakıldı. Olaydan yaralı kurtulan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı

Olay, Meksika’nın Nuevo Leon şehrinde meydana geldi. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, 6'ncı katta bulunan evinin balkon korkuluklarında baş aşağı durup, 'diziyle korkulukta denge sağlamaya çalıştığı' yoga hareketini yapmaya çalışırken dengesini yitirdi.

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24 metre yükseklikten zemine çakılan kadın, ağır yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının hastaneye kaldırıldığı; bacaklarında, kollarında, göğüs kafesinde ve başında ciddi kırıklar olduğu ve ameliyatının 11 saat sürdüğü belirtildi. 3 yıl yürüyememe ihtimalinin bulunduğu kadının, daha önce de tehlikeli hareketleri denediği belirtiliyor.

KAYNAK: DHA

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Yoga 24 METRE Meksika yere çakıldı

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