Yoğun bakıma alınan oyuncu Turgay Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Sanatçının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yoğun bakıma alındığı ve anjiyo olduğu belirtilerek, “Turgay Abi anjiyo oldu, yoğun bakımda şu an, birkaç güne aramıza dönmüş olur” denilmişti.

Yıldız'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama, yine sanatçının Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamada, "Turgay Abi’nin durumu stabil ve tedavisi devam ediyor" denildi.

Turgay Abi’nin durumu stabil ve tedavisi devam ediyor.

Bilgilendirmeye devam edeceğim. — TURGAY YILDIZ (@turgayyildiz965) June 30, 2021



