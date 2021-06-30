MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yoğun bakıma alınan oyuncu Turgay Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Yoğun bakıma alınan oyuncu Turgay Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

30.06.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği kalp spazmı sonrası yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Turgay Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

Yoğun bakıma alınan oyuncu Turgay Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Sanatçının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yoğun bakıma alındığı ve anjiyo olduğu belirtilerek, “Turgay Abi anjiyo oldu, yoğun bakımda şu an, birkaç güne aramıza dönmüş olur” denilmişti.

Yıldız'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama, yine sanatçının Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamada, "Turgay Abi’nin durumu stabil ve tedavisi devam ediyor" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hafsanur Sancaktutan: Dedem tarafından istismara uğradımHafsanur Sancaktutan: Dedem tarafından istismara uğradım
Işık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilirIşık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilir
Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

Türkiye ve Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye ve Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.