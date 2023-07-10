Yoğun bakımda tedavi görmüştü! Madonna günler sonra sokakta...

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kaysayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilen, ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen efsane şarkıcı Madonna günden güne iyileşiyor.

64 yaşındaki pop yıldızı, New York sokaklarından görüntülendi.

Lauren Conlin adlı hayranı, Madonna'nın görüntüsünü TikTok'ta yayınladı.

Kısa videoda siyah şort ve siyah tişört giymiş halde görülen Madonna, bir arkadaşıyla ayaküstü sohbet etti.



