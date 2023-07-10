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Yoğun bakımda tedavi görmüştü! Madonna günler sonra sokakta...

10.07.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Madonna'nın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden tedavi gören Madonna, günler sonra ilk kez sokakta görüntülendi.

Yoğun bakımda tedavi görmüştü! Madonna günler sonra sokakta...

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kaysayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilen, ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen efsane şarkıcı Madonna günden güne iyileşiyor.

Ekran Alıntısı

64 yaşındaki pop yıldızı, New York sokaklarından görüntülendi.

Lauren Conlin adlı hayranı, Madonna'nın görüntüsünü TikTok'ta yayınladı.

Kısa videoda siyah şort ve siyah tişört giymiş halde görülen Madonna, bir arkadaşıyla ayaküstü sohbet etti.


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Madonna New York yaşında

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