Alışveriş listenizi hazırlayın, Prime Day başlıyor! Prime Day ile ilgili merak edilenler

Sürekli artan fiyatlar, son zamlar derken çoğu kişi ihtiyacı olan ürünleri satın alabilmek için indirim dönemlerini beklemeye başladı. Siz de alışveriş listenizdeki ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olmak istiyor ve bütçe dostu alışveriş yapmanın yollarını arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz: Amazon'un efsanevi indirim kampanyası Prime Day başlıyor! Bu gece yarısından sonra başlayacak Prime fırsatlarından yararlanmak isteyenlerdenseniz, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Prime Day nedir?

Prime Day, Amazon'un Prime üyelerine özel, kişiselleştirilmiş fırsatlar ve en iyi markalarda indirimler sunan alışveriş etkinliği. Prime Day boyunca, üyeler modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma onlarca kategorideki binlerce ürüne indirimli fiyatlarla sahip oluyor. Prime Day ilk olarak, Amazon'un 20. yaş gününde Prime üyelerini kutlamak için 2015'te başladı.

Prime Day ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?

Prime Day, 11 Temmuz Salı günü başlayacak ve 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Prime Day öncesinde fırsatlara nasıl hazırlanabilirsiniz?

Prime Day'in tüm fırsatlarından yararlanmak için Amazon Prime'a üye olarak katılmalısınız. Prime üyeliğinizi başlatmak için buraya tıklayabilirsiniz. Prime Day'e hazırlanmak için Prime üyelerine özel fırsatlara göz atıp alışveriş listenizi oluşturabilirsiniz.

Amazon Prime üyeliğine neler dahildir?

Prime üyeliğinizle tüm kampanyalar ve Prime Day fırsatlarının yanı sıra Çok Al & Az Öde imkânından yararlanabilir; Prime Video ve Prime Gaming'e erişim gibi birçok ayrıcalığa sahip olursunuz. Amazon'un Prime ayrıcalıklarını incelemek için burayatıklayabilirsiniz.



