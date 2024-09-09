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    4. Yoğunlaştırılmış süt nedir, nasıl yapılır? Yoğunlaştırılmış süt ne için kullanılır?

    Yoğunlaştırılmış süt nedir, nasıl yapılır? Yoğunlaştırılmış süt ne için kullanılır?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    06.09.2024 17:11
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    Yoğunlaştırılmış süt, İngilizce'de "condensed milk" olarak bilinir ve genellikle yurt dışındaki marketlerde sıkça bulunur. Bu ürün, özellikle tatlı tariflerinde yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle, tariflerde yoğunlaştırılmış sütle karşılaşıldığında, bu malzemenin ne olduğu ve hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında bilgi edinmek gerekebilir. Peki, yoğunlaştırılmış süt nedir?

    Yoğunlaştırılmış süt nedir, nasıl yapılır? Yoğunlaştırılmış süt ne için kullanılır?

    İçindekiler

    • Yoğunlaştırılmış süt nedir?
    • Yoğunlaştırılmış süt ne işe yarar?
    • Yoğunlaştırılmış süt ne için kullanılır?
    • Yoğunlaştırılmış süt yerine ne kullanılır?
    • Yoğunlaştırılmış süt tarifi

    Yoğunlaştırılmış süt yurt dışında sıkça kullanılan bir süt ürünüdür ve Türkiye'de de giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Market raflarında giderek daha fazla yer bulmaya başlayan yoğunlaştırılmış süt, tatlı tariflerinde yaygın olarak kullanılır. Bu ürün, süt ve şekerin kaynatılarak su içeriğinin azaltılmasıyla elde edilir. Türkiye'de bu malzeme, son dönemde çeşitli tatlı ve pasta tariflerinde kendine yer bulmaya başlamıştır.

    Yoğunlaştırılmış süt nedir?

    Yoğunlaştırılmış süt, sütün suyunun bir kısmının buharlaştırılmasıyla elde edilen yoğun kıvamlı bir süt ürünüdür. Bu işlem, sütün besin değerlerini korurken daha koyu bir kıvam ve yoğun bir tat elde edilmesini sağlar. Yoğunlaştırılmış süt, genellikle şekerli bir tat ve kremamsı bir dokuya sahiptir.

    Bu ürünün çeşitli türleri mevcuttur. Tatlı yoğunlaştırılmış süt, eklenen şekerle tatlandırılmış bir versiyonudur, oysa konsantre yoğunlaştırılmış süt, daha az suyun uzaklaştırıldığı ve dolayısıyla daha yoğun bir formda olan bir çeşididir.

    Yoğunlaştırılmış sütün uzun bir raf ömrü vardır çünkü buharlaştırılan su, bakteriyel ve mikroorganizma gelişimini engeller. Ancak, bu ürünün yüksek şeker ve kalori içeriği göz önüne alındığında, tüketimde porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi önemlidir.

    Yoğunlaştırılmış süt ne işe yarar?

    "Yoğunlaştırılmış süt neden kullanılır?" sorusu sıklıkla sorulur. Yoğunlaştırılmış süt, çeşitli yemek ve tatlılarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.

    Yoğunlaştırılmış süt ne için kullanılır?

    Yoğunlaştırılmış sütün kullanıldığı bazı yiyecek ve içecekler şöyledir:

    • Tatlılar: Cheesecake, kek ve karamelize süt (dulce de leche) gibi tatlılarda lezzet ve kıvam artırıcı olarak kullanılır.
    • Dondurmalar: Dondurma karışımlarına eklenerek kremsi bir doku sağlar.
    • Soslar: Kremalı soslarda, makarna ve deniz ürünü soslarında kıvam artırıcı olarak tercih edilir.
    • Kahve ve çaylar: Sütlü kahve ve tatlı çaylarda kremamsı bir tat ve yoğunluk katar.
    • Konserve ve kurabiyeler: Enerji topları ve kurabiye hamurlarında tatlandırıcı ve kıvam artırıcı olarak kullanılır.

    Yoğunlaştırılmış süt, yaratıcılığınıza bağlı olarak birçok tarifte zenginlik ve tat katabilir.

    Yoğunlaştırılmış süt yerine ne kullanılır?

    Eğer Yoğunlaştırılmış süt yoksa, yoğunlaştırılmış süt gereken tariflerde, yoğunlaştırılmış süt yerine krema kullanılabilir.

    Yoğunlaştırılmış süt tarifi

    • 1 litre süt (5 su bardağına eşit)
    • 1 su bardağı toz şeker veya esmer şeker
    • 1 adet vanilya ezilmiş vanilya çubuğu veya 1 paket vanilya

    • 1 tatlı kaşığı saf tereyağı

    • Sütü bir tencereye dökün ve içine vanilini ekleyerek orta ateşte ısıtmaya başlayın. Birkaç dakika ısındıktan sonra, toz şekeri ekleyin ve ara ara karıştırarak sütün kıvam almasını sağlayın. Bu karıştırma ve pişirme işlemi yaklaşık 40-50 dakika sürecektir, bu süreçte sütün yanmaması için dikkatli olun.
    • Süt yarıya indikten sonra üzerine karbonat ekleyin ve sürekli karıştırarak 5 dakika daha pişirin.
    • Ocağı kapattıktan sonra, kıvamını alan sütün içine soğuk tereyağını ekleyin ve hızlıca karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

    Yoğunlaştırılmış süt bazı tariflerde sadece süt ve şekerle yapılır.

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    Anahtar Kelimeler:
    süt
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