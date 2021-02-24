Yoğurma derdi yok, fırın derdi yok: Tavada pişen makarna böreği!

Bir gün önce pişirdiğiniz makarnanın tekrar ısınması eski tazeliğini bir miktar bozabiliyor. Bu durumda makarnanızın yine tap taze yenebilmesi için güzel bir makarna böreği yapabilirsiniz. Tabii bunun için sıfırdan makarna kullanarak da yapabilirsiniz.

TAVADA MAKARNA BÖREĞİ MALZEMELERİ

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 adet yufka

250 gr beyaz peynir

5 dal maydanoz

1/2 paket çubuk makarna

(5 Kişilik - 15 dakika)

TAVADA MAKARNA BÖREĞİNİN YAPILIŞI

Çubuk makarnanızı kaynar suda haşlayın ve süzün. Yumurta ve sütü derin bir kap içinde çırpınız ve makarnayı da üzerine döküp iyice karıştırınız.

Peynirleri de elinizle parçalayarak bu karışıma ilave edin. En son maydanozları ince ince kıyın ve ilave edin.

Teflon tavanızı hafif yağlayın. Bir adet yufkayı tavanın içine kenarları dışarıya sarkacak şekilde yerleştiriniz.

Hazırladığınız iç malzemesini yufkanın içine boşaltın ve yufkanın dışarıda kalan kısımlarını makarnanın üzerine bohça katlar gibi kapatın.

Üzerine çok az sıvı yağ gezdirin ve tavanın kapağını kapatın.

Kısık ateşte, altı ve üstü kızarana kadar pişirin.

Püf Noktası

Arzunuza göre bu tarifi fırında da pişirebilirsiniz.



