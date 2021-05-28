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Yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte yoğurt çorbası tarifi...

Seo Editör-8 Seo Editör-8
28.05.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzetli ve yapımı oldukça pratik olan yoğurt çorbası tarifini haberimizde sizler için derledik. Yoğurt çorbası yapmak için su, un, pirinç, yoğurt, tuz ve bir yumurta sarısı yeterlidir. Yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte yoğurt çorbası tarifi...

Yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte yoğurt çorbası tarifi...

Ana yemeklerin vazgeçilmezi şüphesiz ki bir tabak çorbadır. Yoğurt çorbası ise sofralarda oldukça sık tercih edilen çorba çeşidi. Yoğurdun insan sağlığına büyük faydaları olduğu gibi ana yemekten önce çorba içmenin de faydaları büyüktür. Yoğurt çorbasının nasıl yapıldığı, hangi malzemelerle yapıldığı araştırılıyor. Haberimizde "Yoğurt çorbası nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte yoğurt çorbası tarifi...

YOĞURT ÇORBASI MALZEMELERİ

Yoğurt çorbasını hazırlarken gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibidir;

3 çorba kaşığı pirinç

6 su bardağı su

2 su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı un

2 çay kaşığı tuz ve kuru nane

1 yumurta sarısı

YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir tencere içerisine su koyun ve kaynayana kadar bekleyin. Ardından, kaynayan suyun içine pirinçleri dökün. Pirinçler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

Hazırladığınız yumurta, un ve yoğurdu bir kaba alarak üçünü de karıştırmaya başlayın. Pirinçler piştiyse üzerine su, yumurta ve un karışımını ilave edin ve pirinçlerle birlikte karıştırmaya devam edin.

10 dk civarında pişirin. Ardından ocağın altını kapatın ve yemeğin tuzunu ekleyin. Yoğurt çorbanız hazır. Süslemek için nane veya tat vermesi için pul biber, kara biber gibi baharatlar ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

Yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte yoğurt çorbası tarifi...

YOĞURDUN FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurt, kalp hastalığı ve osteoporoz riskini düşürür. Diyetisyenler tarafından da bolca tavsiye edilen ve diyet listelerinin olmazsa olmazı yoğurt, zayıflamaya yardımcı olur.

Yoğurt, sütün bakteriyel fermantasyonu ile yapılır. İnsan sağlığına oldukça yararlı olan yoğurt her türlü sütten yapılabilir.

Ancak içerisine katkı maddesi koyulan ticari amaçla üretilen yoğurtların insan sağlığına faydalı olmadığı gibi zararı vardır. İnsan bünyesine iyi gelen yoğurtlar şekersiz ve sade olanlarıdır.


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