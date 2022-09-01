Yoğurt nasıl mayalanır? Evde yoğurt nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Yoğurt yapmak ve ilk defa denemek isteyen kişiler yoğurdun tam tutan tarifini arama motorlarında sorguluyor. Bazı detaylara dikkat ederek taş gibi ve lezzetli ev yoğurdu yapabilirsiniz. Ev yoğurdu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı demek istiyorsanız işte yoğurt mayalama yöntemi...

YOĞURT NASIL MAYALANIR?

Yoğurt yapımı için gerekli malzemeler;

1,5 litre süt

2 yemek kaşığı mayalık yoğurt

Yoğurt yapımı;

Sütü kaynatın ve ılınmaya bırakın. Ilınan sütün sıcaklığını ölçün. Eğer sütün içerisine küçük parmağınızın ucunu değdirdiğinizde, parmağınız yanmıyorsa ayarında demektir. Ne çok sıcak, ne de çok ılık olmalı. Ufak bir kase içerisinde, yoğurdu 2-3 kaşık ılık süt ile iyice ezin. Sütü saracağınız örtüleri yayın. Sütü ateşten alın ve mayasını yavaşça koyup, homojen bir şekilde dağılması için karıştırın. Ağzını sıkı bir şekilde kapatın ve kıpırdatmadan iyice sarın. 5-6 saat bekledikten sonra, buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun!

YOĞURT MAYALAMANIN PÜF NOKTALARI