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Yoğurtla birlikte tüketildiğinde bakın neye iyi geliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Yaz kış tüketebileceğiniz dut kurusu içerisinde yoğun miktarda C vitamini ve demir içerir. Tek başına yendiğinde müthiş bir antioksidan kaynağı olan dut yoğurtla beraber yendiğinde tatlı krizlerini önlüyor. Peki kuru dutlu yoğurdu hangi zamanda nasıl tüketmelisiniz?

Yoğurtla birlikte tüketildiğinde bakın neye iyi geliyor

Antioksidan bakımından zengindir

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Dutun yaprağı, meyvesi ve sapı da antioksidan bakımından son derece güçlüdür. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları önlerler. Üstelik dut meyvesi içinde bulunan Resveratrol antioksidanı bulunuyor. Bu antioksidan çeşidi daha uzun yaşamayı sağlıyor ve aynı zamanda yaşlanmayı geciktiriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

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Vücudumuzda bulunan makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleridir. Dut ise bu makrofajları aktive eden alkoidleri içermektedir. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir, hastalıkları engeller.

Kansere karşı koruyucu kalkandır

Kuru dut Çin tıbbında uzun süre boyunca kanşere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu da bu uygulamaların haklı olabileceği gösterilmiştir. Her gün bir avuç kuru dut yiyerek sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz.

Kan şekerini dengeler

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Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki kuru dut kan şekerini dengeler. Dutun içerdiği DNJ maddesi kan şekerinin kontrolünü sağlamaktadır. Ancak diyabet hastaları porsiyon kontrollerini sağlayarak tüketmelidirç

Bağırsakları çalıştırır

Lif bakımından zengin olan kuru dut, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Kalp sağlığını koruyarak kolesterol seviyesini dengeler

Tatlı krizlerini önler

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Özellikle yağsız yoğurt ile beraber tüketildiğinde tatlı krizini bıçak gibi keser. Bu karışımı ara öğünlerde tüketebilir dilerseniz kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Bu sayede kilo verme hızınız artacaktır.

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