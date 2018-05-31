Yoğurtla birlikte tüketildiğinde bakın neye iyi geliyor

Antioksidan bakımından zengindir

Dutun yaprağı, meyvesi ve sapı da antioksidan bakımından son derece güçlüdür. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları önlerler. Üstelik dut meyvesi içinde bulunan Resveratrol antioksidanı bulunuyor. Bu antioksidan çeşidi daha uzun yaşamayı sağlıyor ve aynı zamanda yaşlanmayı geciktiriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Vücudumuzda bulunan makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleridir. Dut ise bu makrofajları aktive eden alkoidleri içermektedir. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir, hastalıkları engeller.

Kansere karşı koruyucu kalkandır

Kuru dut Çin tıbbında uzun süre boyunca kanşere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu da bu uygulamaların haklı olabileceği gösterilmiştir. Her gün bir avuç kuru dut yiyerek sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz.

Kan şekerini dengeler

Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki kuru dut kan şekerini dengeler. Dutun içerdiği DNJ maddesi kan şekerinin kontrolünü sağlamaktadır. Ancak diyabet hastaları porsiyon kontrollerini sağlayarak tüketmelidirç