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YÖK Atlas 2022 YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? ÖSYM YÖK Atlas tercih robotu 2022!

27.07.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK atlas tercih sihirbazı, üniversite tercih sürecinin ilk günü olan 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tercih sürecinin başladığını belirterek tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Peki YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

YÖK Atlas 2022 YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? ÖSYM YÖK Atlas tercih robotu 2022!

YÖK atlas tercih sihirbazı, üniversite tercih sürecinin ilk günü olması nedeniyle adaylar tarafından merak konusu oldu. 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tercih sürecinin başladığını belirterek tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde...

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI NEDİR?

YÖK Atlas tercih robotu adaylara geride bıraktığımız son 4 senenin taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı tanımaktadır.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

YKS PUAN HESAPLAMA EKRANI

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

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ÖSYM üniversite tercih üniversite tercih kılavuzu üniversite tercihleri yks yök atlas tercih robotu
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