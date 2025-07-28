YÖK Başkanı açıkladı: YKS tercih dönemine ilişkin önemli açıklamalar...

YÖK Başkanı Özvar, 30 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak YKS tercih dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar, Türkiye genelinde sanayi ile eğitimi bütünleştiren bir yapı kurduklarını, artık meslek yüksek okullarının (MYO) sadece diploma değil doğrudan iş hayatına geçişin en hızlı yolu olacağını belirtti.

Özvar, iş dünyasının günümüzde teorik bilginin yanı sıra uygulamalı beceriye sahip, pratik düşünebilen ve sahada çözüm üretebilen insan gücüne ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, MYO’ların, sektörle iç içe eğitim sunarak öğrencilerine meslek kazandıran, iş dünyasına doğrudan hazırlayan, uygulama ağırlıklı programlarıyla bu ihtiyaca tam karşılık veren kurumlar olduğunu ifade etti.

"BİR MESLEK, BİR GELECEK KAZANDIRIR”

Özvar, "Bu okullar mezunlarına sadece bir diploma değil, bir meslek, bir gelecek kazandırır” ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulan MYO’lardan mezun olan öğrencilerin iş bulma oranının yüzde 80’e ulaştığını vurgulayan Özvar, bu modeli tüm Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini kaydetti. Yükseköğretim Kurulu ile TOBB iş birliğinde yürütülen protokol kapsamında 388 meslek yüksekokulunun, 367 oda ve borsa ile eşleştirildiğini bildiren Özvar, “Söz konusu iş birliğiyle öğrencilerimiz daha mezun olmadan sektörle doğrudan temas kuracak, iş dünyasının merkezinde eğitim alacak, uygulamalı dersler görecek, derslerini doğrudan sanayicilerden dinleyecek ve sektörde tecrübe kazanacak. Üstelik eğitim alırken gelir elde etme imkanı da doğabilecek” açıklamasında bulundu.

SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA GÖRE YENİ PROGRAMLAR

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen dönüşüm süreci kapsamında, iş gücü piyasasıyla bağı zayıflayan programların kademeli olarak kapatıldığını belirten Özvar, bunların yerine doğrudan iş bulma potansiyeli yüksek yeni programlar açmaya devam ettiklerini söyledi. Çağın ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan dönüşüm hamleleriyle yeşil enerji ve dönüşüm, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, dijital sağlık ve dijital tarım gibi birçok alanda yeni lisans ve ön lisans programlarının hayata geçirildiğini ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle kontenjanların yüzde 100 dolduğunu aktaran Özvar, “Bu yıl YKS tercih kılavuzunda 9 yeşil dönüşüm odaklı, 7 dijital sağlık ve tarım odaklı ve yapay zekaya dayalı 17 program yer alacak. Yapay zeka temelli programları 80'nin üzerinde üniversiteye yaygınlaştırıyoruz” dedi.

"ÖNEMLİ YENİLİKLER VAR"

Adaylara YÖK Atlas platformunu mutlaka incelemeleri tavsiyesinde bulunan Özvar, “Bu yıl YÖK Atlas’ta çok önemli yenilikler var. Ön lisans programlarına ait akreditasyon ve Türkiye Yeterlikler Çerçevesi logosu, uygulamalı ders, staj ve iş yerinde eğitim imkanları da bu sistem içerisinde yer alacak. Kendinize en uygun bölümü seçerken tüm bu bilgilere mutlaka göz atmalısınız. Yeni açtığımız bölümler sadece çağın değil, sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre tasarlandı. Hem heyecanla okuyacağınız hem de mezun olunca istihdam problemi yaşamayacağınız programlar sizi bekliyor. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için doğru tercih fevkalade önemlidir. Biz sizler için hazırız. Sıra şimdi sizde. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.”

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır