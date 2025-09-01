EĞİTİM

YÖK Başkanı Özvar'dan kayıt sürecine ilişkin açıklama! Son tarihi açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite kayıt süreciyle ilgili “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e- kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak" dedi.

Recep Demircan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül itibariyle başlayan üniversite e- kayıt sürecine ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu.

"KAYITLAR 5 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK"

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e- kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” dedi.

Kaynak: DHA

