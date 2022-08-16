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YÖK Başkanı Özvar: Üniversite sınavına başvuru sayısı yüzde 25 arttı

16.08.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısı bu yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 oranında artış kaydetmiştir. Geçen yıl 2 milyon 607 bin civarında olan aday başvuru sayısı, bu yıl 3 milyon 250 bine yaklaşmıştır" dedi.

YÖK Başkanı Özvar: Üniversite sınavına başvuru sayısı yüzde 25 arttı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gündemlerindeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi. 2022 YKS sonuçlarına ilişkin konuşan Özvar, geçen yılki boş kontenjanların yüzde 90'ının dolduğunu söyledi. Baraj uygulamasının kaldırılmasının tercih yapabilen öğrenci sayılarını artırdığına değinen Özvar, "Nitekim tercih yapabilen öğrenci sayılarının artmasıyla kontenjanlarımızın da daha fazla dolduğunu gözlemlemiş olduk. Üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısı bu yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 oranında artış kaydetmiştir. Geçen yıl 2 milyon 607 bin civarında olan aday başvuru sayısı, bu yıl 3 milyon 250 bine yaklaşmıştır. Bu kontenjanlara daha fazla talebin ve ilginin ortaya çıktığını göstermektedir. Aslına bakarsanız geçen yıl almış olduğumuz baraj kararının arkasında yatan sebeplerden bir tanesi de önümüzdeki yıllarda yükseköğretim alanına üniversitelere daha fazla talebin ortaya çıkabileceği ihtimalini hesap etmemizdir. Belki önümüzdeki yıllarda bu seneki üniversitelere başvuran aday sayısının daha da yukarılara doğru çıkabileceğini öngörüyoruz ve tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"NİTELİKLİ İNSANLAR YETİŞTİRMEK İÇİN BU PROGRAMLARI AÇTIK"

Özvar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi stratejik öncelikleri olarak gördüklerini belirterek, "Bunun yanı sıra geleceğin öne çıkacak mesleklerini bu meslekleri icra edecek yerli ve insan kaynaklarına olan ihtiyacı gözeterek üniversitelerimizde yeni bölümler, yeni programlar açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz. Bu yıl bu bakımdan fevkalade önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl 185 farklı program başlığı altında 130 üniversitede tam 516 yeni program açılmıştır. Bu programlar 'Geleceğin Meslekleri' başlığı altında Türkiye'de de çok konuşulan ve tartışılan önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin iktisadi gelişmesinde fevkalade önemli roller oynayacağını düşündüğümüz alanlarda nitelikli insan yetiştirmek üzere bu programları açtığımızı bilmenizi isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
YÖK üniversite Erol Özvar
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