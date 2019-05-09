Yok böyle bir poz! Bu insanların heykellere karşı çok fena zaafı var

İster yurt dışında seyahate çıkın isterseniz de kendi şehrinizde ufak bir gezinti yapın. İnsanların sokakta gördüğü heykellerle nasıl fotoğraf çekildiğine mutlaka bir kere bile olsa denk gelmişsinizdir.

Şimdi fotoğraflarda göreceğiniz insanlar tam da böyle! Ne kadar klişe olsa da sokakta gördüğü heykellerle sırf iki gülmek için ya da dönüp baktığında gülecek bir anısı olsun diye ilginç pozlarda fotoğraf çekiliyor.

Tabii hayatımızda internet gibi uçsuz bucaksız bir havuz olunca insanların bu komik fotoğrafları da oradan oraya dolaşıyor. Brightside sitesi sosyal medyada heykellerle haşır neşir olan bu insanların birbirinden komik fotoğraflarını derledi.

İşte gördüğünüzde bir parça kendinizi göreceğiniz ve anlam verilemez bir şekilde yüzünüzde tebessüm oluşturacak fotoğraflar...



