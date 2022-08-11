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Yok böyle lezzet! Gevrek simit tarifi, Evde simit nasıl yapılır?

11.08.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simit en sevilen sokak lezzetleri arasında yer alıyor. Kahvaltılarda sıklıkla tüketilen gevrek simit herkes tarafından seviliyor. Simidi dışarıdan almak istemiyorsanız ve evde simit nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

Yok böyle lezzet! Gevrek simit tarifi, Evde simit nasıl yapılır?

Gevrek simit leziz tadı ve kokusuyla oldukça seviliyor. En pratik ve hızlı kahvaltı denilince akla simit ve meyve suyu ikilisi geliyor. Hem kahvaltılar için hem de atıştırmalık için yapacağınız simidin tadı damağınızda kalacak. Evde yapacağınız simidin tadını alınca bir daha dışarıdan almak istemeyeceksiniz.

GEVREK SİMİT TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket instant maya
  • 3,5 - 4su bardağı un

Üzeri için:

  • ½ çay bardağı su
  • ½ çay bardağı pekmez
  • 1 kase susam

Yapılışı

  • Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şekeri koyun güzelce karıştırın.
  • Ardından içerisine yumurtayı kırın ve karıştırın. Bu karışımın içerisine azar azar un ilave edin.
  • Tuzu da ekleyerek güzelce yoğurun. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edin.
  • Üzerini streç filmle ya da nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
  • Mayalandıktan sonra minik bezeler halinde ayırın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin.
  • Suyla pekmezi karıştırarak açın. Susamları hafif kavurun soğumaya bırakın.
  • Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya ardından susama bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın.
  • 180 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar ortalama 25-30 dakika kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!


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