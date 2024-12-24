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  4. Yok böyle operasyon! O kostümün altında mesleğini icra etti... Dünyaca ünlü film karakteri Grinç uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi yakaladı

Yok böyle operasyon! O kostümün altında mesleğini icra etti... Dünyaca ünlü film karakteri Grinç uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi yakaladı

24.12.2024 16:30
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.12.2024 16:30
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Peru'da polis, düzenlediği yaratıcı uyuşturucu baskını ile gündemde. Grinç kostümüyle 3 şüpheliyi yakalayan polis, farklı operasyonlar için temalar düzenliyor.

Peru'nun başkenti Lima'da polis, dikkat çekici bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Polis baskında, Dr. Seuss’un ünlü karakteri Grinç kılığına girdi. Baskında üç şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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HER GÜNE AYRI KOSTÜM!

Lima’daki polis biriminin, yaratıcı operasyon teknikleriyle tanındığı belirtiliyor. Daha önce düzenlenen operasyonlarda polisler farklı temalara uygun kostümlerle görev yaptı. Örneğin, Sevgililer Günü operasyonunda polis, oyuncak ayı kostümüyle bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonların suçluları yanıltmak ve etkili sonuç almak amacıyla bu şekilde tasarlandığı vurgulandı.

PERU-POLISI-GRINC-KILIGINA-GIREREK-OPER_484301_143238

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
polis Peru uyuşturucu
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