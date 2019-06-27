Yok böyle tebrik! Seray Sever'in İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu’nun bu başarısını pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlarken, bunlar arasında belki de endikkat çekicisi Seray Sever’in yaptığı tebrik paylaşımı oldu.

İstanbul Belediyesi’nin yeni başkanını “Her şey çok güzel olacak ve öyle de oldu. Ekrem İmamoğlu tebrikler” satırlarıyla kutlayan Sever, bu tebrik notunun yanında paylaştığı video ile takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

Havai fişeklerin patladığı bir video paylaşan Sever kalp şekli oluşturan fişeklerin içinden kendi fotoğraflarını çıkartarak adeta herkesi ters köşe yaptı.

Takipçileri de İmamoğlu paylaşımına kendi fotoğraflarından oluşan bir kolaj hazırlayan Sever’i eleştiren onlarca yoruma boğdu. Bu video pek çok takipçi tarafından ti'ye alınarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

