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YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar? Kaç soru? Ne zaman açıklanacak?

28.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL sınavı ile ilgilenen adaylar ve veliler sınav ile ilgili araştırmalarda bulunuyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda YÖKDİL sınavının kaç soru olduğu ve sınav süresi belirtildi. “YÖKDİL sınav süresi ne kadar?” “YÖKDİL kaç soru?” İşte cevapları…

YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar? Kaç soru? Ne zaman açıklanacak?

28 Ağustos Pazar günü YÖKDİL (Yabancı dil sınavı) sınavının ikincisi yapıldı. Adaylar YÖKDİL sınavının kaç dakika olduğunu ve ne kadar sürdüğünü merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tüm sorulara cevap verildi. YÖKDİL sınavı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu haberden öğrenebilirsiniz.

YÖKDİL/2 SINAVI SAAT KAÇTA?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL 2) 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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YÖKDİL SINAV SÜRESİ NE KADAR? KAÇ SORU VAR?

YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13:15'te sona erecek.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.


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