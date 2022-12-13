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YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL tarihleri!

13.12.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL tarihi, 2022'in sonuna gelinmesiyle yeniden gündeme geldi. YÖKDİL'e hazırlık yapan adaylar sınav tarihlerini ve başvurularının ne zaman alınmaya başlayacağını araştırmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtı, ÖSYM'nin sınav takvimi ile belli oldu. Peki YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak? İşte 2023 ÖSYM YÖKDİL tarihleri!

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL tarihleri!

YÖKDİL sınavına hazırlanan adaylar, detayları araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YÖKDİL başvuru tarihlerini ve sınav tarihlerini adayların bilgisine sundu. Peki YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak? İşte 2023 ÖSYM YÖKDİL tarihleri!

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL tarihleri!

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023 e-YÖKDİL) sınav, başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu.

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL tarihleri!

e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı, 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL 2023/1 başvurusu ise, 12 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak. e-YÖKDİL 2023/1 sonuçları ise, sınavın yapıldığı gün yani 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL tarihleri!

e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimler sınavı, 7 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL 2023/2 başvurusu ise, 12 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak. e-YÖKDİL 2023/1 sınav sonuçları ise, sınavın yapıldığı gün yani 7 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL tarihleri!

e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı, 13 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL 2023/3 başvuruları 12 Nisan- 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı sonuçları ise, sınavın yapıldığı gün 13 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.


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