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  4. Yokoluş İsyanı: Polis, binlerce TL'lik vegan yemek almak zorunda kaldı

Yokoluş İsyanı: Polis, binlerce TL'lik vegan yemek almak zorunda kaldı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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İngiltere'de kurulan ve dünya çapında örgütlenen çevre hareketi ‘Extinction Rebellion’ yani Yokoluş İsyanı’nın gözaltına alınan üyeleri için polisin geçen yıl binlerce sterlinlik vegan yemek harcaması yaptığı belirtildi.

Yokoluş İsyanı: Polis, binlerce TL'lik vegan yemek almak zorunda kaldı

MailOnline tarafından bilgi edinme özgürlüğü kapsamında yapılan başvuruya yanıt veren Metropolitan Polisi, gözaltına alınan Yokoluş İsyanı üyelerinin vegan yemekleri için 14 bin sterlin (yaklaşık 107 bin TL) harcadıklarını açıkladı.

Vegan aktivistlerin verilen yemeklerden şikâyetçi olması üzerine polisin sipariş vermek zorunda olduğu belirtildi.

GÖZALTI SAYISI TAVAN YAPTI

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Yokoluş İsyanı’nın 10 günlük eyleminin gerçekleştiği 30 Eylül ve 17 Ekim tarihleri arası ‘en fazla harcamanın’ yapıldığı dönem olarak kayıtlara geçti.
Toplamda 1832 gibi rekor sayıda aktivistin gözaltına alındığı bu tarihlerde vegan menüler için 4651 sterlin (yaklaşık 36 bin TL) ödendi. Bu sırada gözaltına alınan eylemcilerin en az 150’sine ‘kamu malına zarar vermek, trafiği engellemek’ gibi suçlamalar yöneltildi. Bu dönemde pek çok polis normal görevlerinden alınarak protestoların yapıldığı alanda görevlendirildi.

Grup üyelerinin kendilerini trenlere yapıştırdığı, Shell’in Londra merkezinin camlarını kırdıkları nisan ayı protestolarında gözaltına alınan 1100 kişi içinse 3228 sterlin vegan yemek harcaması yapıldı. Bu, ikinci büyük harcama kalemi olarak kaydedildi.

28 Ocak-9 Şubat arası dönemde ise en düşük harcama kaydedildi, bu tarihler arasında 215 sterlinlik vegan yemek siparişi verildi.

İNGİLTERE'DE BAŞLAYIP DÜNYAYA YAYILDI

Pek çok sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştiren ‘Yokoluş İsyanı’, daha önce Waterloo Köprüsü ve Parlamento Meydanı gibi bazı kalabalık caddelerle yolları trafiğe kapatmış, Thames Nehri üzerinden geçen köprülere barikat kurmuş, Oxford Circus meydanına, üzerinde dev harflerle "Gerçekleri anlatın" yazan pembe bir tekne yerleştirmişti.

Sivil itaatsizlik eylemlerine 33 ülkede 80'e yakın şehirde destek veriliyor.

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