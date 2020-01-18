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  4. Yoksul çocuklar için İngiltere'den Nepal'e yürüyen gezgin Sakarya'da

Yoksul çocuklar için İngiltere'den Nepal'e yürüyen gezgin Sakarya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

Rosie Swale Pope: "Türkiye'ye bayıldım. Cesaret ve nezaket ülkesi. Yol boyunca çok güzel arkadaşlıklar edindim"

Nepal'deki yoksul çocuklara yardım için İngiltere'den bu ülkeye yürümeye başlayan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, Sakarya'ya ulaştı.

Pope, çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e doğru çıktığı yolculuğuna devam ediyor.

Eşyalarının bulunduğu aracı da çekerek günde yaklaşık 20 kilometre kateden Rosie Swale Pope, Pamukova ilçesinde mola verdi.

Burada halkın ilgisiyle karşılanan Pope, geceyi ilçede geçirdikten sonra yolculuğuna devam edecek.

Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden İngiliz vatandaşı, gazetecilere, "Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye bayıldım. Cesaret ve nezaket ülkesi. Yol boyunca çok güzel arkadaşlıklar edindim." diye konuştu.

Rosie Swale Pope, normalde geceleri de yolculuk yaptığını belirterek, "Yol üzerindeki dinlenme tesislerinde duraklayarak dinlenmeye çekildim. Bu gece burada konaklayacağım. Daha sonra yolculuğuma devam edeceğim." ifadesini kullandı.

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