Yol Arkadaşım 2 ne zaman ve nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

2018'de vizyona giren Yol Arkadaşın 2 filminin çekimleri İstanbul, Balıkesir, Ayvalık'ta yapıldı. Yol Arkadaşım 2 filminde Oğuzhan Koç 'Onur' İbrahim Büyükak ise Şeref rolüne hayat veriyor. Peki Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

İyi bir ikili olan Şeref ve Onur son bir yılda birbirine daha da kenetlenir. Son bir yılda hem iş arkadaşı hem de ev arkadaşı olmuştur. Ancak Şeref ve Onur'un karakteri birbirinden oldukça farklıdır. Şeref, müzik piyasasında kariyer yapmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapar ancak oldukça yeteneksizdir. Sorunlara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye kara verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Oğuzhan Koç/ Onur

İbrahim Büyükak/ Şeref

Ezgi Eyüboğlu/ Çilek

Olgun Toker /Selim

Kadir Polatçı /Nevzat

Aycan Koptur /Yeliz

Bahar Şahin/ Cemre

Kıvanç Baran Arslan /Veli

