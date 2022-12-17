Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Yol Arkadaşım 2 ne zaman ve nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yol Arkadaşım 2 ne zaman ve nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

17.12.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yol Arkadaşım 2 adlı komedi filminin başrolünde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer alıyor. İzleyicileri kahkahaya boğan Yol Arkadaşım 2 filmi, zaman zaman televizyon ekranlarında da yayınlanıyor. Peki Yol Arkadaşım 2 ne zaman ve nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Yol Arkadaşım 2 ne zaman ve nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

2018'de vizyona giren Yol Arkadaşın 2 filminin çekimleri İstanbul, Balıkesir, Ayvalık'ta yapıldı. Yol Arkadaşım 2 filminde Oğuzhan Koç 'Onur' İbrahim Büyükak ise Şeref rolüne hayat veriyor. Peki Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

İyi bir ikili olan Şeref ve Onur son bir yılda birbirine daha da kenetlenir. Son bir yılda hem iş arkadaşı hem de ev arkadaşı olmuştur. Ancak Şeref ve Onur'un karakteri birbirinden oldukça farklıdır. Şeref, müzik piyasasında kariyer yapmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapar ancak oldukça yeteneksizdir. Sorunlara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye kara verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Oğuzhan Koç/ Onur
İbrahim Büyükak/ Şeref
Ezgi Eyüboğlu/ Çilek
Olgun Toker /Selim
Kadir Polatçı /Nevzat
Aycan Koptur /Yeliz
Bahar Şahin/ Cemre
Kıvanç Baran Arslan /Veli

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 gün kalmıştı! Mahkeme kararı şoke etti2 gün kalmıştı! Mahkeme kararı şoke etti
24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...
Bu kutlama unutulmaz! Çırılçıplak kalıp ülke bayrağının renklerini...Bu kutlama unutulmaz! Çırılçıplak kalıp ülke bayrağının renklerini...
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Büyükak Oğuzhan Koç yol arkadaşım 2

En Çok Okunan Trend Haberler

2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu! Tadını beğenmeyince...

2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu! Tadını beğenmeyince...

Helikopterle taşındılar! “Refah seviyesi o kadar yüksek ki...”

Helikopterle taşındılar! “Refah seviyesi o kadar yüksek ki...”

Milyonlarca takipçili hesabından yetişkin film videosu paylaşılınca...

Milyonlarca takipçili hesabından yetişkin film videosu paylaşılınca...

Sosyal medyadan tepki çekti! “Bismillah diyerek kaldırıyorum”

Sosyal medyadan tepki çekti! “Bismillah diyerek kaldırıyorum”

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.