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Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu ne? Yol Arkadaşım 2 saat kaçta?

23.11.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yol Arkadaşım 2 bugün Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosundan tanınan ve daha sonra “3 Adam” isminde program yapan Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, komedi filminde bir araya geliyor. 2018’de vizyona giren film çıktığı dönem büyük bir ilgi görmüştü. Peki Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler ve konusu ne?

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu ne? Yol Arkadaşım 2 saat kaçta?

Yol Arkadaşım 2 izleyenleri kahkahaya boğmaya geliyor. Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın paylaştığı komedi filmi 2018’de vizyona girmişti. İlk filmde bir yol macerasında tanışan ikili, hem aynı eve çıkmış hem de iş arkadaşı olmuştur. Onur (Oğuzhan Koç) müzik kariyerine atılmak isteyen sesi güzel bir müzisyen. Şeref (İbrahim Büyükak) ise Onur’un menajerliğini üstlenmekte. Bu ikilinin başından geçen komik maceralar bu akşam saat 20:00’da Star Tv ekranlarında yer alacak.

YOL ARKADAŞIM 2’NİN OYUNCULARI KİMLER?

Yol Arkadaşım 2 oyuncu kadrosu ile ön plana çıkmayı başarıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu filmin başrollerinde ise Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer alıyor. Çilek karakteriyle Ezgi Eyüboğlu, Selim rolünde ise Olgun Toker yer alıyor. 2019’da aramızdan ayrılan Dilber Ay ise Muzaffer Usta karakteriyle küçük bir rolde karşımıza çıkıyor.

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YOL ARKADAŞIM 2 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yol Arkadaşım 2 bu akşam saat 20:00’da Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Komedi fırtınası yaşatacak filmin oyuncu kadrosu ise ünlü isimlerden oluşuyor. 2018’de vizyona giren filmin hayranı bir hayli fazla. Aradan geçen 4 senelik bir süreden sonra üçüncü filmin çalışmalarına ise ne zaman başlanılacak merak konusu.

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