Yol Arkadaşım filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yol Arkadaşım filminin oyuncuları...

Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay gibi oyuncuların başrolünde bulunduğu, yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlenmiş olduğu ve senaryosunu ise İbrahim Büyükak'ın yazdığı Yol Arkadaşım filmi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşacak. Peki Yol Arkadaşım filmi nerede ve ne zaman çekildi?

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sevilen filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapılmıştır. Filmin çekimleri 2017 senesinde tamamlanmış ve film 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona girmiştir.

Filmde Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kalmışken üç hedefi bulunmaktadır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulmuş olduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen bunları başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bir telefon uygulamasıyla tanışmış olduğu ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile beraber eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkacaktır.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI

Oğuzhan Koç (Onur)

İbrahim Büyükak (Şeref)

Eda Ece

Emre Kınay

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler (Konuşan adam)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin (Cemre)

Muharrem Bayrak



