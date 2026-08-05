Yol çalışmasında tarih çıktı! Asfaltın altında 2 bin yıl kalmış

Southwark Belediyesi ile enerji şirketi Veolia'nın ısıtma ağı genişletme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kazılar, bölgenin tarihine ışık tuttu. Belediye yetkilileri, keşfin antik yolun günümüzde kullanılan güzergâhın tam altında varlığını sürdürdüğünü kanıtlayan ilk somut bulgu olduğunu açıkladı.

ROMA YOLUNUN İZLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kazılar, Londra Arkeoloji Müzesi (MOLA) uzmanları tarafından, Southwark Belediyesi'nin arkeoloji danışmanı Dr. Chris Constable'ın desteğiyle gerçekleştirildi.

MS 43 yılında Roma'nın Britanya'yı işgal etmesinden kısa süre sonra inşa edilen Watling Street'in güzergâhı, Roma yollarının karakteristik düz yapısı sayesinde uzun süredir tahmin ediliyordu. Ancak şimdiye kadar bu bölüme ilişkin net arkeolojik kanıt bulunamamıştı.

OLD KENT ROAD'UN ALTINDA MÜKEMMEL ŞEKİLDE KORUNMUŞ

Ortaya çıkarılan yol bölümü, Old Kent Road ile Ilderton Road kavşağının güneyinde yer alıyor. Yaklaşık 5,8 metre genişliğinde ve 1,4 metre yüksekliğinde olduğu belirtilen yolun oldukça iyi korunduğu ifade edildi.

Arkeologlar, yolun sıkıştırılmış çakıl temel üzerine inşa edildiğini, bunun iki kat tebeşir tabakasıyla güçlendirildiğini ve en üstte sıkıştırılmış kum ile çakıl karışımıyla tamamlandığını belirledi.

Uzmanlara göre yolun orijinal yüzeyi de benzer malzemelerden oluşuyordu ve günümüzdeki yol seviyesine oldukça yakındı. Ancak geçen yaklaşık iki bin yıl içinde üst yüzey tamamen aşındı.

YÜZYILLAR BOYUNCA KULLANILDI

Southwark Belediyesi, aynı yolun güney kısmında 1990'lı yıllarda da kazılar yapıldığını ancak güzergâhın tam olarak nereden geçtiğinin bugüne kadar kesinleşmediğini açıkladı. Dr. Chris Constable, "Bu projeye başlarken güzergâhı netleştirmeyi umuyorduk ancak yolun bu kadar sağlam korunmuş olması gerçekten şaşırtıcı. Bu keşif, bölgedeki başka tarihi soruların da yanıtlanmasına katkı sağlayacak." dedi.

İMPARATORLARIN GEÇTİĞİ YOLDAN BUGÜN ARAÇLAR GEÇİYOR

Keşif, günümüzde Old Kent Road'u kullanan sürücülerin aslında yaklaşık iki bin yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan güzergâhta seyahat ettiğini ortaya koydu. Bu yolu, MS 122 yılında Hadrian Duvarı'nın inşasını emreden Roma İmparatoru Hadrian'ın da kullandığı, ayrıca Orta Çağ'da Canterbury'ye giden hacıların önemli rotalarından biri olduğu belirtildi.

Kazının anısına, keşfin yapıldığı bölgeye yakın demiryolu köprüsüne bilgilendirme tabelası yerleştirileceği açıklandı.