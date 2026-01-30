Yol kesip kapıyı söktü, hortumuyla aracı beşik gibi salladı: 3 tonluk filden unutulmaz dehşet

Sri Lanka'da bir fil, içinde Rus turistlerin bulunduğu minibüse saldırdı. Ailenin yaşadığı dehşet saniye saniye görüntülendi.
Yolda seyir halindeki aracın önünü kesen fil, hortumuyla minibüsü salladı ve kapısını söktü. Daha sonra hortumuyla aracın içinde yiyecek aradı.
Bu sırada arkadan başka bir turist aracı korna çalarak yaklaşınca fil geri çekildi.
Dehşete kapılan aile kapısı sökülmüş araçla gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı.
Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
43 yaşındaki Rus turist Liliya Mikhailovskaya, "Az kalsın ölüyorduk" dedi. Mikhailovskaya, Sri Lanka gezisini asla unutmayacaklarını da ekledi.
