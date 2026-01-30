Mynet Trend

Yol kesip kapıyı söktü, hortumuyla aracı beşik gibi salladı: 3 tonluk filden unutulmaz dehşet

Hazar Gönüllü

Sri Lanka'da safariye çıkan turistler hayatının şokunu yaşadı. Üç tonluk filin turistlerde saldırdığı korkunç anlar kameraya yansıdı.

Sri Lanka'da bir fil, içinde Rus turistlerin bulunduğu minibüse saldırdı. Ailenin yaşadığı dehşet saniye saniye görüntülendi.

ARACIN KAPISINI SÖKTÜ

Yolda seyir halindeki aracın önünü kesen fil, hortumuyla minibüsü salladı ve kapısını söktü. Daha sonra hortumuyla aracın içinde yiyecek aradı.

Yol kesip kapıyı söktü, hortumuyla aracı beşik gibi salladı: 3 tonluk filden unutulmaz dehşet 1

Bu sırada arkadan başka bir turist aracı korna çalarak yaklaşınca fil geri çekildi.

Dehşete kapılan aile kapısı sökülmüş araçla gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yol kesip kapıyı söktü, hortumuyla aracı beşik gibi salladı: 3 tonluk filden unutulmaz dehşet 2

Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

"AZ KALSIN ÖLÜYORDUK"

43 yaşındaki Rus turist Liliya Mikhailovskaya, "Az kalsın ölüyorduk" dedi. Mikhailovskaya, Sri Lanka gezisini asla unutmayacaklarını da ekledi.

Sri Lanka fil turist safari
