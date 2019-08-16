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Yol verme kavgası! Sopalar, yumruklar havada uçuştu

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YAŞAM  | 16.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Yol verme kavgası! Sopalar, yumruklar havada uçuştu

Olay, Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı.

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Araçlarından inen şahıslar birbirlerine sopalarla vururken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen kavgayı vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.

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(İHA)

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