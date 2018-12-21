Yola inen binlerce sığırcık sürücülere zor anlar yaşattı

Çanakkale - İzmir Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Güzelyalı köyü kavşağında dün sabah saatlerinde binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansları görenleri etkiledi. Dans eden binlerce kuş bir süre sonra karayoluna indi. Yolda olan sürücüler zor anlar yaşadı.

BİR SÜRE BEKLEDİLER

Bu sırada yolda seyir halindeki bir kamyon, sığırcıkların yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Kamyon sürücüsü, kuşları ürkütmek ve zarar vermek istemediği için bir süre bekledi ama kara bulut gibi asfaltı kaplayan sığırcıklar, yoldan ayrılmadı. Kamyon şoförü, korna çalmak zorunda kaldı.

Sığırcıkların korna sesiyle havalanması üzerine kamyon yoluna devam ederken, tüm bu anlar yayındaki bir otomobilin sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi. Sığırcıklar ise, gökyüzündeki danslarına devam etti. (DHA)

