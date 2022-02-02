Yolaç Özcan'dan İrem Helvacıoğlu'na romantik kutlama

Daha önce 'Sen Anlat Karadeniz', 'Seni Çok Bekledim', 'Güneşin Kızları' gibi projelerde rol alan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp'le birlikteliğini noktalamıştı. Helvacıoğlu, ardından gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özcan'la aşkını 2022'ye dakikalar kala Instagram'dan yayınladığı fotoğraf ile duyuran İrem Helvacıoğlu, bugün 32 yaşına bastı. Yolaç Özcan da sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

İrem Helvacıoğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Özcan, romantik bir mesaj kaleme aldı. Yolaç Özcan'ın gönderisine düştüğü, "Sevgiliye mektup..." başlıklı notu şöyle:

"Hayat tesadüflerle dolu sevgilim. Seninle aynı yerlere o kadar girip, çıksak da doğru zaman gelince tanışmamız gibi... Başlangıçlar Burgaz kadar heyecanlı sevgilim. Bir akşam yemeği hevesi ile giderken, adada mahsur kalmak gibi... Dileklerin o kadar masum ki sevgilim... Antep’te kardan mahsur kalıp, senin buna gülümseyip, sevindiğin o güzel suratın gibi... Gözlerine bakmak sevgilim, işte o sanki anda kaybolmak gibi... Seni seviyorum kalbim, iyi ki doğdun..."



