Yolcu yüzünden pilot acil iniş yaptı! Kapıyı açmaya çalışırken...

ABD'de bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması ve bir kabin görevlisiyle tartışmaya girmesi üzerine bir uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Olay, SkyWest Airlines tarafından işletilen Delta Connection’a ait 3612 sefer sayılı uçak, Omaha’dan Detroit’e uçarken saat 19.00 civarında meydana geldi. Pilot, kuleyle yaptığı telsiz konuşmasında, “Yolcu şu anda kabin görevlimizle kavga ediyor, acil çıkış kapısını açmaya çalışıyor” dedi. Yolcu kapıyı açmayı başaramadı ve uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

YARAMAZ YOLCULARDA ARTIŞ

FAA verilerine göre, bu yıl şimdiye dek ABD’de uçaklarda 870’ten fazla “yaramaz yolcu” vakası raporlandı. Olası cezalar arasında hapis, para cezası ve seyahat kısıtlamaları yer alıyor.