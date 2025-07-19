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Yolcu yüzünden pilot acil iniş yaptı! Kapıyı açmaya çalışırken...

Omaha’dan Detroit’e uçan bir uçaktaki yolcu, kabin görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken hızını alamayan yolcu, acil çıkış kapısını açmak için zorladı. Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yolcu yüzünden pilot acil iniş yaptı! Kapıyı açmaya çalışırken...

ABD'de bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması ve bir kabin görevlisiyle tartışmaya girmesi üzerine bir uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yolcu yüzünden pilot acil iniş yaptı! Kapıyı açmaya çalışırken... 1

Olay, SkyWest Airlines tarafından işletilen Delta Connection’a ait 3612 sefer sayılı uçak, Omaha’dan Detroit’e uçarken saat 19.00 civarında meydana geldi. Pilot, kuleyle yaptığı telsiz konuşmasında, “Yolcu şu anda kabin görevlimizle kavga ediyor, acil çıkış kapısını açmaya çalışıyor” dedi. Yolcu kapıyı açmayı başaramadı ve uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yolcu yüzünden pilot acil iniş yaptı! Kapıyı açmaya çalışırken... 2

YARAMAZ YOLCULARDA ARTIŞ

FAA verilerine göre, bu yıl şimdiye dek ABD’de uçaklarda 870’ten fazla “yaramaz yolcu” vakası raporlandı. Olası cezalar arasında hapis, para cezası ve seyahat kısıtlamaları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
uçak
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