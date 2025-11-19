Mynet Trend

Yolda bir anda durduruldu! İstek karşısında şaşkına döndü: Arkasına alıp bakın nereye götürdü

İstanbul trafiği vize randevusunu tehlikeye attı, motorcu yardım etti. Yolda durdurulan motorcu, doktoru ABD Konsolosluğu’na aksiyon sahnelerini aratmayacak hızla yetiştirdi. Motorcunun kask kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Çiğdem Sevinç

İstanbul’da ABD’ye vize başvurusu için yola çıkan bir doktor, yoğun trafik yüzünden randevusuna geç kalma tehlikesi yaşadı.

Yolda bir anda durduruldu! İstek karşısında şaşkına döndü: Arkasına alıp bakın nereye götürdü 1

Doktorun babası, trafikte bir motorcuyu durdurarak kızını Amerikan Konsolosluğu’na götürmesini istedi.

Yolda bir anda durduruldu! İstek karşısında şaşkına döndü: Arkasına alıp bakın nereye götürdü 2

MOTORCU GENÇ KADINI SAKİNLEŞTİRDİ

Motorcu Osman Yavuz, ilk başta şaşırsa da genç doktoru hızla konsolosluğa yetiştirdi.

Yolda bir anda durduruldu! İstek karşısında şaşkına döndü: Arkasına alıp bakın nereye götürdü 3

Yolculuk sırasında doktor panik halindeyken Yavuz, “Rahat ol, hallederim. Sadece yerini göster, heyecan yapma” diyerek sakinleştirdi.

Yolda bir anda durduruldu! İstek karşısında şaşkına döndü: Arkasına alıp bakın nereye götürdü 4

SOSYAL MEDYA O ANLARI KONUŞTU

Sonuçta doktor, vize randevusuna zamanında yetişti ve Yavuz, “Ben sana dedim yetiştireceğim diye. Umarım alırsın, kendine iyi bak” sözleriyle yolculuğu tamamladı.

Yolda bir anda durduruldu! İstek karşısında şaşkına döndü: Arkasına alıp bakın nereye götürdü 5

Bu yardımsever davranış sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Yolda bir anda durduruldu! İstek karşısında şaşkına döndü: Arkasına alıp bakın nereye götürdü 6

