Yolda bir anda durduruldu! İstek karşısında şaşkına döndü: Arkasına alıp bakın nereye götürdü

İstanbul’da ABD’ye vize başvurusu için yola çıkan bir doktor, yoğun trafik yüzünden randevusuna geç kalma tehlikesi yaşadı.
Doktorun babası, trafikte bir motorcuyu durdurarak kızını Amerikan Konsolosluğu’na götürmesini istedi.
Motorcu Osman Yavuz, ilk başta şaşırsa da genç doktoru hızla konsolosluğa yetiştirdi.
Yolculuk sırasında doktor panik halindeyken Yavuz, “Rahat ol, hallederim. Sadece yerini göster, heyecan yapma” diyerek sakinleştirdi.
Sonuçta doktor, vize randevusuna zamanında yetişti ve Yavuz, “Ben sana dedim yetiştireceğim diye. Umarım alırsın, kendine iyi bak” sözleriyle yolculuğu tamamladı.
Bu yardımsever davranış sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
