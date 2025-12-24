Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yolda bulduğu bir deste parayı telaşla arayan sahibine teslim etti, kayda aldı!

İçerik devam ediyor

Bursa’da 28 yaşındaki Serdar Çelik, otomobiliyle seyir halindeyken yolda bulduğu 19 bin 600 lirayı, bu sırada sokakta telaşla yere bakıp, yürüyen sahibini fark edip teslim etti. Çelik, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Yıldırım ilçesinde tekstil işletmecisi olan Serdar Çelik, otomobiliyle seyir halindeyken yolun ortasında bir miktar para görünce, aracını yolun kenarına çekerek indi.

Yolda bulduğu bir deste parayı telaşla arayan sahibine teslim etti, kayda aldı! 1

Aldığı paranın sahibini aramaya başlayan Çelik, bu sırada sokakta bir kişinin telaşla yere bakıp, yürüdüğünü gördü. Söz konusu kişinin bulduğu paranın sahibi olduğunu anlayınca, 19 bin 600 lirayı teslim etti.

'AĞLAYANIN MALI, GÜLENE NASİP OLMAZ'

O anları cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Serdar Çelik, “Parayı yolda bulduktan kısa süre sonra yerde para arayan birini gördüm. Baktım, arabanın altında parayı arıyor. O sırada yanına gittim. Onun olduğuna emindim, yüzü çok telaşlıydı.

Yolda bulduğu bir deste parayı telaşla arayan sahibine teslim etti, kayda aldı! 2

Belki çocuğunun ihtiyacı için lazım olacaktı. Ben de parasını hemen teslim ettim. Ahlaki ve vicdani değeri olan insanların bunu yapması gerekiyor. Ağlayanın malı, gülene nasip olmaz” dedi.

Yolda bulduğu bir deste parayı telaşla arayan sahibine teslim etti, kayda aldı! 3Kaynak: DHA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 Aralık burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?24 Aralık burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?
Adıyaman'da 6 arkadaş tek tek yere yığılıp süründü!Adıyaman'da 6 arkadaş tek tek yere yığılıp süründü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.