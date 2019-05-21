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Yolda gördüğü emekli astsubayı 'beni tanımadım mı?' diyerek dolandırdı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Amasya'da yolda gördüğü bir kişiye, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım" diyerek 2 bin lirasını alan şüpheli gözaltına alındı.

Yolda gördüğü emekli astsubayı 'beni tanımadım mı?' diyerek dolandırdı

Amasya'da, bir kişiyi tanımadığı halde, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım" diyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, 9 ilde hakkında 13 yakalama kararı olan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. (53), Amasya'da yolda gördüğü emekli astsubay E.T'ye, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım." dedi.

E.T'yi ikna ederek 2 bin lira alan N.D, daha sonra uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.T, polise giderek N.D'den şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin Tokat'ta kaldığını tespit etti.

Tokat'ta kaldığı otelde gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüphelinin aynı yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Tokat dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne diyorlar , nasıl kandırıyorlar çok merak ediyorum , ya insanlar çok saf , ya bunlar işinde çok iyi
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