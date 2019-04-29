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Yolda yatan köpeğin üzerinden minibüs böyle geçti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.04.2019 18:20 | Son Güncelleme

Düzce’nin Beyköy Beldesi Organize Sanayi Bölgesinde yol ortasında yatan köpeğin üzerinden minibüs geçti. Yaralı köpeği vatandaşlar kurtarmak için çaba sarf ettiler ancak başarılı olamadılar.

Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde bulunan birinci Organize Sanayi Bölgesi içerisinde servis yapan bir minibüs, yol ortasında bulunan köpeğin üzerinden geçti.

Sürücü durmadan yoluna devam ederken işçiler tarafından fark edilen yaralı köpek hemen bir kutuya konularak tedavi edilmek için veterinere götürülmek istendi. Ancak köpek veterinere götürülemeden yolda öldü. Köpeğin yaralı halini cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, minibüsün köpeği ezme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce köpek minibüs kaza

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