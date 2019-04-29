Yolda yatan köpeğin üzerinden minibüs böyle geçti

Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde bulunan birinci Organize Sanayi Bölgesi içerisinde servis yapan bir minibüs, yol ortasında bulunan köpeğin üzerinden geçti.

Sürücü durmadan yoluna devam ederken işçiler tarafından fark edilen yaralı köpek hemen bir kutuya konularak tedavi edilmek için veterinere götürülmek istendi. Ancak köpek veterinere götürülemeden yolda öldü. Köpeğin yaralı halini cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, minibüsün köpeği ezme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

