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Yolda yürürken aniden iki kadını yumrukladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Moldova'da güvenlik kameralarına yansıyan olay bir adamın yolda yürürken durduk yere iki kadını yumrukladığı anları anbean gösterdi.

Moldova Cumhuriyeti'nda kameraya yansıyan akılalmaz olay kimsenin anlam veremediği o anları gözler önüne serdi. Sarhoş olduğu tahmin edilen adam, yolda yürürken karşı taraftan gelen iki kadına yumruk attı. Durduk yere kadınları yumruklayan adam ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kadınlardan birinin 36 diğerinin ise 86 yaşında olduğu belirtilen olayda, yaşlı kadın aldığı darbe sonucu bir anda yere yığıldı. Yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Moldova polisinin ise iki kadına yumruk atan bu adamı her yerde aradığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Moldova kadın adam sarhoş Yumruk

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