Yollarda araba sokaklarda insan seli! Alaçatı, Çeşme, Fethiye ve Van

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte turizm bölgelerinde hareketlilik zirveye çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, Çeşme ve Alaçatı’da yoğun kalabalığı, Fethiye-Ölüdeniz hattında ise kilometrelerce araç kuyruğunu gözler önüne serdi. Öte yandan Van'da meydanda kayda alınan kalabalık sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar görüntünün yapay zeka olduğunu bile düşündü.

Çiğdem Berfin Sevinç

Gözde tatil destinasyonlarından Çeşme ve Alaçatı'da doluluk oranlarının yüzde 75’in üzerine çıktığını açıklarken, tatilin başlamasıyla birlikte beklenen yoğunluk sahaya da yansıdı. Özellikle İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı’da sokaklar, plajlar ve işletmeler gün boyu dolup taşarken, bölgeden paylaşılan videolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

HEM SOKAKLAR HEM YOLLAR TIKLIM TIKLIM

Benzer bir tablo Muğla hattında da yaşandı. Fethiye ve Ölüdeniz güzergâhında oluşan yoğun trafik nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilcilerin bölgeye aynı anda yola çıkması, ana arterlerde zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe neden oldu. Çekilen fotoğraflar, araç kuyruklarının metrelerce uzadığını ortaya koydu.

Turizm işletmecileri, bayramın ilk günlerinden itibaren yoğunluğun arttığını ve bu hareketliliğin sezonun geneline de olumlu yansımasını beklediklerini belirtiyor.

YAPAY ZEKA SANAN BİLE OLDU

Öte yandan Van’da bayram yoğunluğunun yaşandığı bir caddeyi görüntüleyen vatandaşın şaşkınlığı da kameralara yansıdı. Kalabalığı kayda alan kişi, “Kesinlikle Hindistan değildir.” sözleriyle tepkisini dile getirirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Yoğun kalabalığı gören bazı kullanıcılar ise görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulduğunu sandı.

