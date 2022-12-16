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Yön eş anlamlısı nedir? Yön kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe birçok farklı dille etkileşim içinde olan diller arasında yer alır. Hem başka dillerden pek çok kelime almış hem de kendi içerisinde farklı kelimeler türetmiştir. Kelime bakımından oldukça zengin olan Türkçe, anlam açısından da zengindir. Bir kelimenin birden fazla anlam karşılığı olabilir. Bu durum o kelimenin eş anlamlılarının çeşitlilik göstermesine de neden olur. Birden fazla anlam karşılığı olan yön kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yön eş anlamlısı nedir? Yön kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yön kelimesi Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçede "cihet, taraf" anlamlarında kullanılan "yön" kelimesinden evrilmiştir. Zaman içerisinde farklı anlamlar kazanmasına karşılık yön kelimesi genellikle taraf anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre yön kelimesinin isim türünde dört farklı tanımı bulunur. Bu tanımlara göre belli bir noktaya göre olan yer, yön kelimesinin ilk ve asıl anlamıdır. Yönün anlamları:

  • Belli bir noktaya göre olan yer
  • Bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan
  • Bir yere girmek için izlenen yol
  • Tutulacak, izlenecek yol

Yön kelimesinin mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelimedir. Yön kelimesi izlenecek, tutulacak yolu ifade etmek için kullanılır. En sık karşılaşılan anlamı bu şekildedir. Birleşik türde yeni anlamlara karşılık gelen kelimelerde de kullanılan yön kelimesinin bu durumuna şu örnekler verilebilir: "Ara yön, yöneylem, şu yönden, bu yönden, yön zarfı, yön gösterme eki, şu yönden,"

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Yön kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yön kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

  • Cephe
  • Cihet
  • Doğrultu
  • Husus
  • Semt
  • Taraf
  • Veçhe
  • Yan

Yön eş anlamlısı olan bu kelimeler aynı zamanda cümle içinde yön kelimesi yerine de geçebilir. Cümle içinde yön kelimesi hangi anlamı ile kullanılıyorsa bu anlama uygun olan eş anlamlı kelime seçilerek yön yerine kullanılır.

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Yönün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yönün eş anlamlısı olan kelimeler ve yön kelimesi kullanılarak oluşturulan cümlelerle kelimenin anlamını pekiştirebilmek mümkündür. Yön eş anlamlısı kelimelere örnek cümleler:

  • Evin bu cephesi depremde hasar görmüş, acilen tamir ettirmek lazım.
  • Bu gidişatı her husustan ele alıp kararı öyle vermemiz gerekiyor.
  • Sen önce tarafını seç ondan sonra geç karşıma konuş!
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