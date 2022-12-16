Yön eş anlamlısı nedir? Yön kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yön kelimesi Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçede "cihet, taraf" anlamlarında kullanılan "yön" kelimesinden evrilmiştir. Zaman içerisinde farklı anlamlar kazanmasına karşılık yön kelimesi genellikle taraf anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre yön kelimesinin isim türünde dört farklı tanımı bulunur. Bu tanımlara göre belli bir noktaya göre olan yer, yön kelimesinin ilk ve asıl anlamıdır. Yönün anlamları:

Belli bir noktaya göre olan yer

Bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan

Bir yere girmek için izlenen yol

Tutulacak, izlenecek yol

Yön kelimesinin mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelimedir. Yön kelimesi izlenecek, tutulacak yolu ifade etmek için kullanılır. En sık karşılaşılan anlamı bu şekildedir. Birleşik türde yeni anlamlara karşılık gelen kelimelerde de kullanılan yön kelimesinin bu durumuna şu örnekler verilebilir: "Ara yön, yöneylem, şu yönden, bu yönden, yön zarfı, yön gösterme eki, şu yönden,"

Yön kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yön kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

Cephe

Cihet

Doğrultu

Husus

Semt

Taraf

Veçhe

Yan

Yön eş anlamlısı olan bu kelimeler aynı zamanda cümle içinde yön kelimesi yerine de geçebilir. Cümle içinde yön kelimesi hangi anlamı ile kullanılıyorsa bu anlama uygun olan eş anlamlı kelime seçilerek yön yerine kullanılır.

Yönün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yönün eş anlamlısı olan kelimeler ve yön kelimesi kullanılarak oluşturulan cümlelerle kelimenin anlamını pekiştirebilmek mümkündür. Yön eş anlamlısı kelimelere örnek cümleler: