Tembel eş anlamlısı nedir? Tembel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ana dilimizde ve diğer dillerde, o dilleri kullanan ülkeleri çevreleyen ülkelerle yıllar boyunca yaptığı kelime alışverişi sonucu diller zenginleşebilir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu coğrafyada birçok dil mevcuttur. Bu nedenle bu durum ülkemizde de sıkça yaşanır. Çoğunlukla Fransızca, Arapça, Farsça, İngilizce gibi dillerle kelime alışverişi gerçekleşmiş ve bazı kelimeler zaman içerisinde dilimize katılmıştır. Tembel, Farsça "tenbel" kelimesinden dilimize geçmiş bir sıfattır. Türk Dil Kurumu, tembel kelimesini iki farklı anlamda belirtmiştir. Bu anlamlardan biri zamanla kullanım sıklığından dolayı terimsel bir anlam kazanmıştır. Tembel kelimesin anlamları:

İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan

Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren organ

"Bu kadar tembel insan olmasaydı işimiz çok daha kolaylaşırdı." Bu cümlede tembel kelimesi, iş görmeyi çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan anlamında kullanılmıştır. Zamanla tembel kelimesi, fonksiyonunu yerine getirmekte yavaşlık gösteren organ anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. "Galiba diğer organları gibi böbreği de tembel." Bu örnekte de sıfat olarak kullanılan tembel kelimesi, tıbbi açıdan bir organı olumsuz anlamda betimler.

Tembel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimize sonradan gelen kelimelerin Türkçede ayrı bir karşılıkları olup bu iki kelime birbirlerinin eş anlamlıları hâline gelebilir. Eş anlamlı kelimeler sadece farklı dil kökenli kelimelerle gerçekleşmek zorunda değildir. Dilimize ait iki farklı kelime de birbirlerinin eş anlamlıları olabilirler. Bu gibi kelimeler içerdiği harf bakımından farklılık gösterse de anlam bakımından eş olabilir. Tembel kelimesinin eş anlamı olan birçok kelime karşımıza çıkabilir. Tembelin eş anlamlısı kelimeler:

Ağırcanlı

Atıl

Erincek

Haymana

Hımbıl

Kalp

Kokmuş

Püsür

Salpa

Uyuşuk

Üşengeç

Uyuntu

Tembelin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tembel kelimesi yerine kullanılabilecek eş anlamlıları birden fazladır. Tembel eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde tembel yerine kullanılabilir. Tembelin eş anlamlıları ile örnek cümleler: