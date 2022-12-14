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Tembel eş anlamlısı nedir? Tembel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.12.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde kullanılan dillerin neredeyse hepsinde biçim ve şekil açısından farklı kelimelerin ortak anlamlara gelen eş anlamlı kelimeleri vardır. Bu sözcükler başka ağızlarla farklılık gösterebildiği gibi anadil içerisinde de oldukça mevcuttur. Eş anlamlı sözcükler kullanılarak yazılan metne akıcı ve çeşitli bir anlatım oluşturulabilir. İki farklı tanımı olan tembel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tembel eş anlamlısı nedir? Tembel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ana dilimizde ve diğer dillerde, o dilleri kullanan ülkeleri çevreleyen ülkelerle yıllar boyunca yaptığı kelime alışverişi sonucu diller zenginleşebilir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu coğrafyada birçok dil mevcuttur. Bu nedenle bu durum ülkemizde de sıkça yaşanır. Çoğunlukla Fransızca, Arapça, Farsça, İngilizce gibi dillerle kelime alışverişi gerçekleşmiş ve bazı kelimeler zaman içerisinde dilimize katılmıştır. Tembel, Farsça "tenbel" kelimesinden dilimize geçmiş bir sıfattır. Türk Dil Kurumu, tembel kelimesini iki farklı anlamda belirtmiştir. Bu anlamlardan biri zamanla kullanım sıklığından dolayı terimsel bir anlam kazanmıştır. Tembel kelimesin anlamları:

  • İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan
  • Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren organ

"Bu kadar tembel insan olmasaydı işimiz çok daha kolaylaşırdı." Bu cümlede tembel kelimesi, iş görmeyi çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan anlamında kullanılmıştır. Zamanla tembel kelimesi, fonksiyonunu yerine getirmekte yavaşlık gösteren organ anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. "Galiba diğer organları gibi böbreği de tembel." Bu örnekte de sıfat olarak kullanılan tembel kelimesi, tıbbi açıdan bir organı olumsuz anlamda betimler.

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Tembel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimize sonradan gelen kelimelerin Türkçede ayrı bir karşılıkları olup bu iki kelime birbirlerinin eş anlamlıları hâline gelebilir. Eş anlamlı kelimeler sadece farklı dil kökenli kelimelerle gerçekleşmek zorunda değildir. Dilimize ait iki farklı kelime de birbirlerinin eş anlamlıları olabilirler. Bu gibi kelimeler içerdiği harf bakımından farklılık gösterse de anlam bakımından eş olabilir. Tembel kelimesinin eş anlamı olan birçok kelime karşımıza çıkabilir. Tembelin eş anlamlısı kelimeler:

  • Ağırcanlı
  • Atıl
  • Erincek
  • Haymana
  • Hımbıl
  • Kalp
  • Kokmuş
  • Püsür
  • Salpa
  • Uyuşuk
  • Üşengeç
  • Uyuntu
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Tembelin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tembel kelimesi yerine kullanılabilecek eş anlamlıları birden fazladır. Tembel eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde tembel yerine kullanılabilir. Tembelin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • O kadar ağırcanlıydı ki şehre inip gelmesi anca bir hafta sürerdi.
  • Evde oturmaktan iyice hımbıl bir adama dönüşmüştü.
  • Biraz daha uyuşuk davranmaya devam edersen seni evde bırakacağım.
  • Hastalandıktan sonra bir şeyler yapamayacak kadar üşengeç birisi olmuştu.
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