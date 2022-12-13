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Vakit eş anlamlısı nedir? Vakit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.12.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zaman içinde özellikle de komşu olan dillerle etkileşime girmiştir. Birbirine komşu olan diller birbiriyle zaman zaman ihtiyaçlarına yönelik kelime ve anlam alışverişinde bulunmuştur. Komşu dillerden birisi olan Arapçadan alıntıladığımız kelimelerden birisi de vakit kelimesidir. Eş anlamlılık durumu da gösteren vakit kelimesi oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Peki, Arapça kökenli olan vakit kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Vakit eş anlamlısı nedir? Vakit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vakit kelimesinin kullanımı eski dönemlere dayanır. Arapça kökenli olan vakit kelimesi zaman içerisinde dilimizde yerini almıştır. Günlük kullanımda bir hayli fazla karşımıza çıkan vakit kelimesi eş anlam bakımından çok zengin bir olmasıyla beraber kullanım alanı olarak çok kapsamlıdır. Arapçada "zamanın belli bir noktası" anlamında kullanılan "vaḳt" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde vakit kelimesinin birden fazla anlamı bulunur:

  • Zaman
  • Bir işe ayrılmış saatler
  • Çağ
  • Belirlenmiş olan zaman
  • Zaman anlatan kelimelere belirtilen durumunda geldiğinde "iken" anlamı veren bir söz
  • Geçim, para bakımından elverişli durum
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Vakit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olan vakit kelimesi zaman içerisinde dilimizde önemli bir yere sahip olmuştur. Uzun zamandır dilimizde kullanılan vakit kelimesi aynı zamanda eş anlamlılara sahiptir. Vaktin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Çağ
  • Hengâm
  • Saat
  • Zaman

Eş anlamlı kelime açısından oldukça zengin olan vakit kelimesi yerine vakit eş anlamlı kelimelerini kullanmak kelime çeşitliliğini artırır hem de tekrara düşmeyi engeller.

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Vaktin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vakit kelimesi Arapça kökenli olup alıntılanarak dilimize kazandırılan önemli kelimelerden birisidir. Vakit kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Vakit eş anlamlısı olan kelimeler de vakit kadar sık kullanılan kelimelerdir. Vakit kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Buraya geldim geleli ne kadar zamanın geçtiğini asla fark edemez oldum.
  • Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda bazı insanların büyük zorluklarla çağ açıp çağ kapattıklarını görebiliriz.
  • Bana gün içerisinde hangi saatte müsait olduğunu söylersen sana yardımcı olabilirim.
  • Ünlü futbolcu geçen gün yaptığı açıklama ile sene sonunda sahalara veda edeceğini açıklayınca bir çağın kapandığını hissettim.
  • Bu hengâmda bırak eve gelmeyi nefes bile alamazsın, öyledir bu harp hengâmı.
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