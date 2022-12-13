Vakit eş anlamlısı nedir? Vakit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vakit kelimesinin kullanımı eski dönemlere dayanır. Arapça kökenli olan vakit kelimesi zaman içerisinde dilimizde yerini almıştır. Günlük kullanımda bir hayli fazla karşımıza çıkan vakit kelimesi eş anlam bakımından çok zengin bir olmasıyla beraber kullanım alanı olarak çok kapsamlıdır. Arapçada "zamanın belli bir noktası" anlamında kullanılan "vaḳt" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde vakit kelimesinin birden fazla anlamı bulunur:

Zaman

Bir işe ayrılmış saatler

Çağ

Belirlenmiş olan zaman

Zaman anlatan kelimelere belirtilen durumunda geldiğinde "iken" anlamı veren bir söz

Geçim, para bakımından elverişli durum

Vakit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olan vakit kelimesi zaman içerisinde dilimizde önemli bir yere sahip olmuştur. Uzun zamandır dilimizde kullanılan vakit kelimesi aynı zamanda eş anlamlılara sahiptir. Vaktin eş anlamlısı olan kelimeler:

Çağ

Hengâm

Saat

Zaman

Eş anlamlı kelime açısından oldukça zengin olan vakit kelimesi yerine vakit eş anlamlı kelimelerini kullanmak kelime çeşitliliğini artırır hem de tekrara düşmeyi engeller.

Vaktin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vakit kelimesi Arapça kökenli olup alıntılanarak dilimize kazandırılan önemli kelimelerden birisidir. Vakit kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Vakit eş anlamlısı olan kelimeler de vakit kadar sık kullanılan kelimelerdir. Vakit kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: