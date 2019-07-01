Yonca Evcimik acı haberi böyle verdi

90’lı yıllara damga vuran şarkılarıyla günümüzde de popülaritesini sürdüren 55 yaşındaki Yonca Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen korumayı başardığı fiziği ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Evcimik, yaptığı son paylaşımla bu defa takipçilerini hüzünlendirdi. Çok sevdiği köpeği Busty’nin ölüm haberini veren şarkıcı, dostunu şu sözlerle uğurladı:

“Evcimik Cumhuriyetinden bir melek daha uçtu bu sabah… Busty'im canım oğlum 14.5 yıl son ana kadar göz göze sevdik birbirimizi. Koş kardeşlerinin, ailenin yanına. Yolun açık olsun , ışıklarla donansın”

