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Yonca Evcimik 'Bundan sonra yaşlanmak yok' dedi! Yaptırdığı estetiği açıkladı: "Bebek kordonundan..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 17:07
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Son dönemde ünlüler arasında popüler olan estetik furyasına 60 yaşındaki Yonca Evcimik de dahil oldu. Yüzüne yaptırdığı estetiği açıklayan Evcimik, “Bundan sonra yaşlanmak yok” dedi.

Yonca Evcimik 'Bundan sonra yaşlanmak yok' dedi! Yaptırdığı estetiği açıkladı: "Bebek kordonundan..."

Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Çılgın Bediş dizisi ile hafızalarda yer edinen Evcimik özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yıllara meydan okuyan ünlü isim estetik yaptırdı.

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"2 AY SONRA FAYDASINI GÖRECEĞİME EMİNİM"

60 yaşındaki Evcimik, yüzüne yaptırdığı estetiği açıkladı. Oyuncu, “Bundan sonra yaşlanmak yok” dedi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Evcimik, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

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"Ben en son bir şey yaptırdım. Bir hafta önce bebek kordonundan oluşturulmuş kök hücre denilmesede kök hücre gibi kullanılan bir şey... Bir hafta 10 günde anlaşılabilecek bir şey değil. 2 ay sonra faydasını göreceğime eminim bundan sonra yaşlanmak ve estetik yok"

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