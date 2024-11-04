MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yonca Evcimik kötü yorumları umursamıyor! Süper mini şortu ve gül detaylı büstiyeriyle beğeni topladı

Yonca Evcimik kötü yorumları umursamıyor! Süper mini şortu ve gül detaylı büstiyeriyle beğeni topladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 08:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Yonca Evcimik son dönemde iddialı seçimleriyle dikkat çekiyor. 61 yaşındaki ünlü şarkıcı yine mini şortu ve göğüslerinde gül detayı olan büstiyeriyle adından söz ettirdi.

Yonca Evcimik kötü yorumları umursamıyor! Süper mini şortu ve gül detaylı büstiyeriyle beğeni topladı

"Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılarla her dönemin yıldızı olmayı başaran Yonca Evcimik sahnelerde fırtına gibi esiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yonca Evcimik geçtiğimiz aylarda, 61 yaşına bastı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı "Bugün benim doğum günüm. Hoş geldin yeni yaşım. Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61" notunu düşmüştü.

1

Yonca Evcimik doğum günü pozundan sonra sık sık kıyafet seçimiyle gündeme geldi. Son olarak Fethiye'de yapılan bir 90'lar partisinde sahneye çıkan Yonca Evcimik'in bebek bezine benzetilen sahne kıyafeti fena dile düşmüştü.

2

Yapılan eleştirileri umursamayan ve tarzından geri adım atmayan şarkıcı yine iddialı bir seçime imza attı.

3

Antalya konserinde kırmızı süper mini bir şortla göğüsleri gül detaylı bir büstiyer kombinleyen Yonca Evcimik fit görünümüyle gençlere taş çıkardı.

11
Yonca Evcimik'i görenler "Yaşlanmamaya ant içmiş", "Bomba gibisin", "Kim ne derse desin böyle devam", "Taş bebek" yorumlarında bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik
En Çok Okunan Haberler
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum!

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum!

Kirasından çok aidat ödeyenler için Çevre Bakanlığı tuşa bastı!

Kirasından çok aidat ödeyenler için Çevre Bakanlığı tuşa bastı!

Gündemi sarsan cinayet sonrası 'pes' dedirten ifadeler

Gündemi sarsan cinayet sonrası 'pes' dedirten ifadeler

Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

MasterChef'te elenen isim seyirciyi üzdü! "Böyle bitmemeliydi"

MasterChef'te elenen isim seyirciyi üzdü! "Böyle bitmemeliydi"

Dev maç sonrası Jose Mourinho'dan olay sözler!

Dev maç sonrası Jose Mourinho'dan olay sözler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.