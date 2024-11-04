Yonca Evcimik kötü yorumları umursamıyor! Süper mini şortu ve gül detaylı büstiyeriyle beğeni topladı

"Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılarla her dönemin yıldızı olmayı başaran Yonca Evcimik sahnelerde fırtına gibi esiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yonca Evcimik geçtiğimiz aylarda, 61 yaşına bastı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı "Bugün benim doğum günüm. Hoş geldin yeni yaşım. Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61" notunu düşmüştü.

Yonca Evcimik doğum günü pozundan sonra sık sık kıyafet seçimiyle gündeme geldi. Son olarak Fethiye'de yapılan bir 90'lar partisinde sahneye çıkan Yonca Evcimik'in bebek bezine benzetilen sahne kıyafeti fena dile düşmüştü.

Yapılan eleştirileri umursamayan ve tarzından geri adım atmayan şarkıcı yine iddialı bir seçime imza attı.

Antalya konserinde kırmızı süper mini bir şortla göğüsleri gül detaylı bir büstiyer kombinleyen Yonca Evcimik fit görünümüyle gençlere taş çıkardı.



Yonca Evcimik'i görenler "Yaşlanmamaya ant içmiş", "Bomba gibisin", "Kim ne derse desin böyle devam", "Taş bebek" yorumlarında bulundu.